قالت فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية من باريس، إنه لا توجد إصابات حتى الآن في واقعة انهيار البرج التاريخي لكاتدرائية "نوتردام" بسبب حريق هائل اندلع بها منذ ساعات.

وأضافت بدوى خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "DMC"، أن المسؤول عن إطفاء النيران بالكاتدرائية، أعلن أن الساعات القليلة المقبلة هي شديدة الحساسية، بسبب انهيار السقف تماما، ولا نعلم هل نستطيع السيطرة على النيران، أم ستمتد إلى أماكن أكثر خطورة من البرج وسقف الكنيسة.

وأوضحت أن هيئة الإطفاء الفرنسية، أعلنت عدم قدرتها السيطرة على ذلك الحريق الذي اندلع بالكاتدرائية.

وأكدت الكاتبة الصحفية أن الكاتدرائية تم بناؤها منذ بداية القرن الثاني عشر وانتهى في نهاية القرن السادس عشر، حيث استمر بناؤه والإضافات له ما يقرب من 200 عام، ما جعل لها خصوصية فريدة بنيت على أكثر من طراز، بقِيَم معمارية مختلفة.

واندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام بباريس، أدى لانهيار البرج التاريخي لها، فيما وصفت رئيسة بلدية العاصمة الحريق بـ"الرهيب".

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر فرنسية، ترجيحات بأن أعمال التجديد والأشغال في كاتدرائية نوتردام هي المتسببة في الحادث.

وأشار عناصر الإطفاء إلى أن الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الآن.

وأوضح شاهد عيان، لـ"رويترز" أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجيها.

وذكرت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية لاحتواء الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع "تويتر" من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية.

وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابًا كان من المفترض أن يوجهه للشعب الفرنسي عقب اندلاع النيران في كاتدرائية نوتردام، حسبما ذكرت قناة "العربية الحدث"، ليتوجه بعدها إلى موقع الحادث.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على واقعة اندلاع النيران في كاتدرائية نوتردام بباريس، قائلا إنه من المروع مشاهدة هذا الحريق.