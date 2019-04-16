أشاد الإعلامي عمرو أديب، بارتفاع الصادرات الزراعية المصرية وتحقيقها طفرة غير مسبوقة في 2018.

ووجه أديب خلال تقديم حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تحية للمزارعين، مؤكدًا "أن من لا يملك قوته لا يملك قراره".

واستعرض أديب الأنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسلط من خلاله الضوء على الطفرة غير المسبوقة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في عام 2018، معلنًا ارتفاع صادرات القطن بنسبة 18.9%، وصادرات اليوسفي بنسبة 38.4% ليصل إلى 59.63 مليون دولار عام 2018، وصادرات التمور بنسبة 254.4% ليصل إلى 31.33 مليون دولار عام 2018، قائلا إن مصر من أكبر دول العالم في تصدير التمور.

واستعرض أديب أيضًا إنجاز الاكتفاء الذاتي الذي حققته المنتجات الزراعية المصرية والتي أغرقت الأسواق وتم تصدير الفائض منها.