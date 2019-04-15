أبرز الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الاثنين، خبرا لجريدة "الوطن" عن وزير النقل كامل الوزير والذي قال إنه نجح في بيع خردة بـ340 مليون جنيه.

وتحدث وزير النقل خلال الخبر إنه سيحافظ على المال العام، ولن يسمح نهائيا بإهداره، متابعا: "اكتشفت في هيئة النقل للسكة الحديد في أحد المزدادت اللي فاتت بـ12 مليون جنيه، في حين إني بِعًت في جلسة واحدة بالأمر المباشر بـ340 مليون جنيه للخردة".

وأضاف: "هنبدأ نعظم من مواردنا في تنمية طرق النقل، وأنا قادر أشتغل في 20 أو 30 طريق ومحور في وقت واحد، ولكن أنا بفضَّل أشتغل في 10 مشاريع علشان أقدر أخلص، وببدأ في تشغيلهم مرة واحدة، علشان ناخد عائدهم".

واستطرد: "اللي هقدر أعمله هاعمله، مش أدي تأشيره وخلاص، ومحدش يجي يقولي عندي 10 متر في مدخل الطريق آجي أعمله، مش هاعمله، فمحدش يطلب مني شيء مش في خطتي مهما يكون، وهنحاول نعظم من مواردنا".