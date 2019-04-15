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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة التطلع لمستقبل الشرق الأوسط

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة التطلع لمستقبل الشرق الأوسط

"الصحة": "100 مليون صحة" عالجت 700 ألف مواطن من "فيروس سي"

"الصحة": "100 مليون صحة" عالجت 700 ألف مواطن من "فيروس سي"

أمين مفتاح كنيسة القيامة لـ"الوطن": متضامنون مع نوتردام ونتمنى ألا يكون الحريق مفتعلا

أمين مفتاح كنيسة القيامة لـ"الوطن": متضامنون مع نوتردام ونتمنى ألا يكون الحريق مفتعلا

"6 في مصر".. حملة طلاب إعلام للتعريف بالسياحة العلاجية

نائب "المحافظين" لوزيرة الصحة: معامل التحاليل غير المرخصة قنبلة موقوتة

نائب "المحافظين" لوزيرة الصحة: معامل التحاليل غير المرخصة قنبلة موقوتة

"الصحة": فحص 48.4 مليون مواطن بـ"100 مليون صحة"

"الصحة": فحص 48.4 مليون مواطن بـ"100 مليون صحة"

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