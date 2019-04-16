تستعرض "الوطن" أهم فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء، 16 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

مجلس النواب يعقد جلسته العامة لمناقشة التعديلات الدستورية

يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة التعديلات الدستورية بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

المحكمة تنظر تظلم نائب محافظ الإسكندرية الأسبق على قرار النائب العام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر تظلم ، سعاد الخولي ، نائب محافظ الإسكندرية السابق ، على قرار النائب العام بمنع التصرف في أموالها، لاتهامها في قضية رشوة.

انتخابات نقابة الصيادلة

يتنافس 624 مرشحاً في انتخابات نقابة الصيادلة، بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة موزعين على النحو التالي : 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر ، و68 مرشحا على باقي المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما يتنافس بالنقابات الفرعية 543 مرشحاً على مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

جمعية مصر الجديدة تحتفل بـ"اليوم العالمي للتوحد"

تحتفل جمعية مصر الجديدة بـ"اليوم العالمي للتوحد" ، الذي يوافق الثاني من أبريل كل عام، وذلك من خلال تنظيم عدد من البرامج والفعاليات الخاصة للتوعية ب"التوحد" في جميع منصاتها التوعوية والإبداعية طوال شهر أبريل الجاري.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ينظم منتدى التراث الثاني

ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة منتدى التراث الثاني" التراث ـ الإستثمار ــ الاستدامة " والذي يقام للعام الثاني على التوالي، بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

بيت المعمار المصري يقيم ندوة "كيف تواصلت القاهرة الإسلامية مع مصر القديمة عبر آثارها"

يقيم بيت المعمار المصري "بدرب اللبانة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان" كيف تواصلت القاهرة الإسلامية مع مصر القديمة عبر آثارها"، بحضور جمع من المثقفين والخبراء والإعلاميين.

الملتقى الأول بين طلاب الجامعات المصرية وعلماء المركز

يعقد المركز القومي للبحوث ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي ، والبحث العلمي ، والدكتور محمد هاشم ، رئيس المركز، الملتقى الأول بين طلاب الجامعات المصرية ، وعلماء المركز للتعريف بدور المركز في نشر ثقافة البحث العلمي وإسهاماته في مشروعات مصر الاقتصادية.

افتتاح معرض الفنان عمر الفيومي بقاعة "مارجو فيلون"

يفتتح الفنان عمر الفيومي، معرضه بقاعة "مارجو فيلون" بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالتحرير، في السادسة مساء ، ومن المقرر استمرار المعرض حتى 14 من مايو المقبل.

ندوة بمكتبة الإسكندرية لمناقشة مسلسل "أهو ده اللي صار"

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة مسلسل "أهو ده اللي صار" مع الأديب ، والسيناريست عبدالرحيم كمال مؤلف العمل ، والناقد أسامة جاد ؛ ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

انطلاق انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ

تنطلق انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ، وسط منافسة قوية بين المرشحين، وعدد من القوائم الانتخابية .

عرض " فيلم "لا أحد هناك" في سينما "زاوية"

تستقبل سينما "زاوية" عرض فيلم "لا أحد هناك" للمخرج أحمد مجدى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "أيام القاهرة السينمائية" في السادسة والنصف مساء، ومن المقرر أن يلي العرض حلقة نقاشية مع المخرج.

بدء برنامج القوافل الثقافية "عيالنا" من محافظة أسيوط

يبدأ برنامج القوافل الثقافية " عيالنا " من محافظة أسيوط ، حيث تتجه القافلة - التي تضم نخبة من الباحثين والفنانين القائمين على ورش الفنون - مع أحد كتاب الأطفال إلى أسيوط ، وتستمر حتى الجمعة المقبل، للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال تنظم ندوة عن التحول للاقتصاد الرقمي

تنظم الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة عن التحول للاقتصاد الرقمي بحضور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بعنوان :" التحول للاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة" بحضور رئيس مصلحة الضرائب ولفيف من رجال الصناعة، وأعضاء الجمعية.

"بنها" تنظم المؤتمر الدولي الثاني للحوسبة والمعلوماتية

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها مؤتمرها الدولي الثاني للحوسبة والمعلوماتية" آي .سي .سي .آي 2019 " بقاعة الاحتفالات الكبرى ، يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق ، محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هالة زايد عميد الكلية.

ندوة مناقشة كتاب "النهار الآتي قراءات نقدية في التجربة الشعرية" في مؤسسة بتانة

تستضيف مؤسسة "بتانة " الثقافية، في السابعة مساء ، ندوة مناقشة كتاب "النهار الآتي.. قراءات نقدية في التجربة الشعرية لرفعت سلام"، للكاتب أحمد سراج، ويناقشه : الشاعر والناقد شعبان يوسف، والدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، والناقد محمد عليوة.

جامعة الفيوم تطلق "الملتقى الأول للقيادات الشبابية الأفريقية"

تطلق جامعة الفيوم "الملتقى الأول للقيادات الشبابية الأفريقية" ؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي عقد بمدينة أسوان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور أشرف رحيل ، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم.

متحف قصر محمد علي بالمنيل يفتتح معرضا مؤقتا بمناسبة يوم التراث العالمي

يفتتح متحف قصر محمد علي بالمنيل، في الحادية عشرة صباحا، معرضا مؤقتا للصور الفوتغرافية تحت عنوان "أفندينا"، والذي ينظمه المتحف، بالتعاون مع جمعية أصدقاء متحف المنيل، بمناسبة يوم التراث العالمي.

"بيت السناري" ينظم معرضًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "كنوز سيوة"

ينظم "بيت السناري " الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ معرضًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "كنوز سيوة" والذي يأتي في ضوء اهتمام "بيت السناري " بإعادة إحياء التراث السيوي، وإيمانًا منه بقيمة هذا التراث وأهمية الترويج له ، وإتاحة عرضه للجمهور خارج أراضي سيوة، وتيسيرًا لمن لا يستطيعون السفر إلى هناك.

وزارة الآثار تنظم حفلا لافتتاح المعرض المؤقت "تونا الجبل- بين أساطير الخلق"

تنظم وزارة الآثار حفلا لافتتاح المعرض المؤقت "تونا الجبل- بين أساطير الخلق وتقديس الحيوانات- مائة عام من الاكتشافات للبعثة الأثرية - الألمانية"، وذلك في المتحف المصري بالتحرير؛ وذلك في السادسة مساء، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعدد من الأثريين والمهتمين.

فعاليات الأمسية " 66 " لصالون هدير للإبداع

يستضيف "قصر ثقافة 26 يوليو" بلوران بـ"عروس البحر الأبيض المتوسط " ؛ فعاليات الأمسية " 66 " لصالون هدير للإبداع للشاعرة السكندرية حنان حسن ، وأسرة الصالون، وذلك من خلال دعم منظومة الحراك الثقافي والابداعي والأدبي بالثغر ؛ وتأتي الفعالية الثقافية بعنوان : "دور الثقافة في الحفاظ على التراث الثقافي للقدس الشريف " وذلك في السادسة مساء.

إنشاد ديني لفرقة "الزهروان" بقاعة النهر في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفل إنشاد ديني لفرقة "الزهروان " وذلك في السابعة مساء.

فرقة باليه أوبرا القاهرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل فرقة باليه أوبرا القاهرة ، بمصاحبة "أوركسترا أوبرا القاهرة" ، ويقدمان عرض باليه "جيزيل" وذلك في الثامنة مساء.

"ريسيتال" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفل "ريسيتال " غناء و بيانو للفنانة أميرة سليم ، والفنان صلاح عبد الله ، وذلك في الثامنة مساء.

موسيقى "أنامل شرقية" على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفل موسيقى "أنامل شرقية" للفنانة منال محيي الدين وذلك في الثامنة مساء.

أوركسترا "الكونسرفتوار" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يستضيف مسرح سيد درويش حفل أوركسترا "الكونسرفتوار" لآلات النفخ والإيقاع ، وذلك في الثامنة مساء.