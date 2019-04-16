يصوت مجلس النواب، في جلساته، اليوم الثلاثاء، على التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن مقترح التعديلات الدستورية، والمقدم من 155 نائبًا.

ويحتوي التقرير على رحلة العمل التي بدأتها اللجنة، منذ موافقة المجلس المبدئية على مقترح تعديل الدستور؛ وجلسات الحوار المجتمعي التي احتضنها البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وما تضمنته مضابط اجتماعات اللجان بشأن مناقشات الأعضاء وانتهاءً بالصياغات التي ستعرض في الجلسة البرلمانية اليوم.

ويعقد البرلمان، ثلاث جلسات متتالية، اليوم؛ لمناقشة الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية، والتصويت عليها نهائيًا، تمهيدًا لإخطار رئيس الجمهورية.

لمشاهدة تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن التعديلات الدستورية، اضغط هنا.