أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت بعض أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك أمام الجنيه المصري، فيما تباينت بعضها، وتستعرض "الوطن" أسعار صرف العملات في البنوك.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.48 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 19.47 جنيه للشراء و19.65 للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك بلوم مصر 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.58 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 4.60 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 22.57 جنيه للشراء و22.76 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 22.52 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.67 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع، وسجل في بنك إتش إس بي سي 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع.