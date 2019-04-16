يلقي محمد معيط وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2019 ـ 2020 أمام مجلس النواب بعد قليل، أمام الجلسة العامة.

كما تلقي وزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد، بيان خطة التنمية الاقتصادية المستدامة عن السنة المالية ذاتها وحضرا وزيرا المالية والتخطيط قبل بدء الجلسة، حيث التقيا بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والتقى بعدها بالمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قبل أن تبدأ الجلسة العامة ويلقي الوزيرين البيان المالي لتبدأ مناقشات الموازنة العامة الجديدة بالبرلمان.

كما نص الدستور وتبدأ الجلسة العامة بعدها مباشرة مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها منادة بالاسم.