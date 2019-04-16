عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، لقاء مع وفد البنك الأوروبي برئاسة لين أوجريدي مديرة برنامج المدن الخضراء بالبنك، حول دخول أسوان لنادي المدن الخضراء على مستوى العالم، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مديري البيئة والحدائق بأسوان.

بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة أسوان ، وخلال اللقاء قرر المحافظ تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتوفير كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتحديات والمشاكل البيئية، بجانب وضع خطة عامة لأولويات المشروعات المقترحة ومراحل تنفيذها حتى تصبح أسوان مدينة صديقة للبيئة، لافتاً إلى أنه تم عرض أبرز وأهم التحديات المطلوب مواجهتها لتحويل أسوان إلى مدينة خضراء وخاصة في مجالات معالجة الصرف الصحي والزراعي والصناعي مع رفع التراكمات حول المصارف وتغطيتها، بجانب النظافة العامة وإدارة المخلفات الصلبة، علاوة على استثمار الأراضي الفضاء المفتوحة والمياه الجوفية فى إقامة صوب زراعية لمحاصيل النباتات العطرية والمحاصيل المثمرة، فضلاً عن رفع كفاءة الحدائق العامة ونشر المسطحات الخضراء.

ومن جانبها، أكدت لين أوجريدى على أن فكرة تنفيذ مشروع المدن الخضراء تم تنفيذها فى أكثر من 20 مدينة حول العالم بتمويل يقدر بحوالى مليار يورو وهى ترتكز على ترتيب الأولويات لتنفيذ مشروعات تساهم فى الإصحاح البيئى ولاسيما فى مجالات المياه والزراعة والتخلص الآمن من المخلفات، بجانب تحديث وسائل النقل لتقليل الإنبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة الذكية ، موضحة بأن البنك الأوروبي من خلال الفريقان الاستثماري والمناخي يسعى للحفاظ على البيئة من التلوث من خلال استثمار المقومات المتوفرة في المدينة المستهدف تحويلها ضمن المدن الخضراء، حيث سيتم إرسال استشاريين متخصصين للتنسيق مع فريق العمل التابع للمحافظة لوضع الخطة المستقبلية في هذا الاتجاه.