ارتفاع الإقبال على انتخابات نقابة الصيادلة في المنيا

تزايد الإقبال على صناديق الاقتراع باتخابات نقابة الصيادلة بالمنيا، وحرص المرشحون على تكثيف لافتاتهم أمام السرادق المقام في النادي الرياضي بالمنيا.

يتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين بينهم الدكتور محمد سرحان النقيب الحالي، أيمن عبد العظيم شحاتة، خالد سعد أحمد سلطان، وهشام صبحي حلمي.

وعلى مقاعد فوق السن يتنافس 9 مرشحين هم: أحمد علاء عبد العليم، وليد أحمد رفعت، أمر محمد توفيق، مينا ناجي شحاتة، نادي قستور حنين، أحمد محمود حافظ، شحاتة عبد الفتاح، محمد محمود مصطفى، ورزق جر جس رزق.

يتنافس على العضوية تحت السن 12 مرشحا وهم: محمد جمعة جابر، محمد سليمان سعيد، مصطفى محمد إيهاب، مصطفى صادق محمد، هاني ألبير أنسى، أسامة جمال القاضي، محمد علي خليفة، محمود محمد عبد العزيز، باسم عماد واصف، فهد حمدي كمال، مي محمد عبد الرحمن، حسن عطا حسن.

ويتنافس على مقعد شمال الصعيد المنيا "المنيا- بني سويف - الفيوم" 4 مرشحين هم: خالد رشاد محمد، محمد عمر عيد، علي محروس محمد، وأحمد خليل محمد.

ويشرف على الانتخابات المستشار محمد عثمان ممثلا قضائيا، ويترأس الدكتور أحمد غيته اللجنة العامة التي تضم 4 لجان فرعية لاستقبال 6516 صيدليا للإدلاء بأصواتهم.