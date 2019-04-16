كشف الفيلم التسجيلي "القوات المسلحة المصرية.. درع وسيف"، الذي أنتجته إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة عن قاعدة "محمد نجيب العسكرية"، عن الإمكانيات الفنية الكثيرة في القاعدة، التي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة في مصر والشرق الأوسط.

وتضم القاعدة العديد من التشكيلات القادرة على حماية الحدود الشمالية، وبينها 72 ميدانا للتدريبات في التخصصات، والملاعب الرياضية وحمامات السباحة وقاعات المؤتمرات، واستضافت القاعدة العديد من التدريبات المشتركة.

ووصل الرئيس السيسي إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، لتفقد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بعد تطويرها، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسيّة للقوات المسلحة وقادة الجيوش، ونقيب الصحفيين، ورؤساء التحرير، وبعض الإعلاميين.

ومن المقرر أنّ يتفقد السيسي، اليوم، عددًا من الصوب الزراعية التي جرت زراعتها، ويطمئن على جاهزية القوات التي تستهدف حماية كل ربوع مصر.