حبس قاتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة.. والمتهم: "مكنش قصدي"

قررت النيابة العامة بدمنهور، اليوم، حبس "محمود. أ"، طالب جامعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، كما أمرت بدفن جثة المتوفي ونقله إلى مسقط رأسه بمركز شبراخيت، وتشييع جنازته بمعرفة أهله.

وتواصل النيابة تحقيقاتها المكثفة في جريمة قتل اللواء "أشرف طبق" رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، داخل منزله، أمس الإثنين، على يد طالب جامعي.

وكان اللواء أشرف طبق رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، لقي مصرعه إثر إطلاق شخص النار عليه داخل منزله بمدينة دمنهور، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وسط حراسة مشددة.

ووجه اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت مصادر نيابية، أن المتهم المشار إليه مثل الجريمة صباح اليوم، أمام أعضاء النيابة العامة.

وقالت المصادر، إن المتهم مثل الجريمة وسط حالة من البكاء والندم، وظلت جملة "والله ما قصدي أقتله" تتردد على لسانه طوال فترة تمثيل الجريمة.

وذكر المتهم في مجمل اعترافاته أنه دخل إلى شقة المجني عليه بغرض السرقة، إلا أن انتباه اللواء ويقظته حالت بينه وبين تنفيذ السرقة، وأثناء محاولته الهرب لحقه وحاول الإمساك به، ما دفعه لإخراج مسدس كان بحوزته وتوجيه رصاصة إليه أردته قتيلا.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة، أنه جرى القبض على المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق، عقب ارتكابه جريمته في أقل من 5 ساعات، وجارٍ التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة لمعرفة دوافع ارتكاب الحادث، وتبين أنه طالب جامعي مقيم بمركز دمنهور، ويُدعى "محمود. ا".