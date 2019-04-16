أكد المطرب أحمد سعد أن أغنية "مطمرش فيهم" التي نشرها عبر حسابه الخاص واحدة من أغنيات ألبومه الجديد، نافيا ما تردد عن أنها موجهة لطليقته الفنانة سمية الخشاب، والتي أعلن انفصاله عنها قبل أسبوعين.

وقال سعد في تصريح خاص لـ"الوطن": "والله العظيم الأغنيه من ضمن ألبومي الجديد المقرر طرحه في الصيف، ولم أقصد به أي إساءه لأحد، ومش معنى إني انفصلت فكل شيئ موجه للطرف الأخر، بالعكس أنا انفصلت عن سمية الخشاب وأتمنالها الخير دايما".

وأضاف: "انتهيت من 80% ‏من أغاني الألبوم ويتبقى واحدة، وسأدخل في مرحلة المكساج لطرحه في موسم الصيف".

وكان المطرب أحمد سعد قد نشر عبر حسابه الخاص على "فيس بوك" مقطع فيديو في أثناء تسجيله لأغنية "مطمرش فيهم"، والتي تقول كلماتها "ناس ومراعتش الأصول كدابين مطمرش فيهم، خدونا سكة للوصول يالا عادي الله يجازيهم"، واعتبرها رواد "السوشيال ميديا" ومتابعي الفنانين أنها موجهة لطليقته سمية الخشاب.