تفقد اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم، عددًا من المدارس بنطاق حي غرب، برفقة اللواء هشام كمال رئيس حي غرب للإشراف على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، وجاهزية اللجان الفرعية للوقوف على أي معوقات وتقديم الحلول الفورية.

وشدد "الحشاش"، خلال جولته التي اشتملت على عدة مدارس من بينها مدرسة روضة الإسلام الابتدائية، ومدرسة شهداء التحرير الثانوية بنات، على ضرورة توفير مولدات كهرباء والإضاءة العامة داخل المدارس والمناطق المحيطة بها.

وأضاف "الحشاش"، أنه يجرى ذلك ضمن عملية استعدادات مكثفة لرفع جميع الإشغالات المحيطة بالمقار الانتخابية، والاهتمام بنظافة المدارس والمناطق المحيطة بها.

ووجه بضرورة التنسيق مع جميع الجهات وتوفير وسائل الراحة للناخبين من كبار السن، وإزالة كافة معوقات المرور أمام اللجان الانتخابية، وتوفير أماكن إعاشة جيدة لأعضاء القوات المسلحة المكلفين بحراسة المقار الانتخابية.