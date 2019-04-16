نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، غدًا، حيث يسود طقس لطيف على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ومن المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية نتيجة لظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة الرياح، قالت الهيئة إن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 13 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 11 22

الإسكندرية 12 20

بلطيم 12 20

مطروح 12 20

بورسعيد 12 20

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 11 23

العريش 11 20

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 20 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 14 24

بنى سويف 14 24

المنيا 13 24

أسيوط 14 25

سوهاج 15 26

قنا 15 28

الأقصر 16 30

أسوان 18 31

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 25 38

المدينة 21 36

الرياض 23 36

المنامة 26 32

أبوظبي 24 34

الدوحة 25 34

الكويت 22 37

بيروت 14 18