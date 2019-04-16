قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنّ التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي تشهدها مصر حاليا من سمات فصل الربيع.

وأوضح عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ فرص سقوط أمطار التي شهدتها أغلب انحاء البلاد أمس تنحصر اليوم على السواحل الشمالية، مع استمرار نشاط الرياح على الأنحاء كافة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وخاصة على البحر الأحمر وخليج السويس.

ولفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على المناطق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، موضحا أنّ درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 25 درجة والصغرى 13 درجة، ومن سمات فصل الربيع أنّ تكون درجة الحرارة ليلا منخفضة جدا عن الحرارة نهارا.

وزاد عبدالعال أنّ التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، وأنّ الهيئة تنسق مع الوزرات المعنية والمحافظات لإفادتهم بتنبؤات الأرصاد، التي تخص كل جهة، موضحا أنّ هناك بروتوكول تعاون بين وزارات الزراعة والري والبيئة لمتابعة حالة الطقس.