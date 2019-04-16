إقبال كبير في الدقائق الأخيرة من انتخابات "الصيادلة" بالفيوم

شهدت انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، خلال الدقائق الأخيرة، قبل غلق باب التصويت، إقبالا كبيرا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة الفرعي والعام.

واشتدت المنافسة بين المرشحين الدكتور صابر عطا، والدكتور ربيع السوداني، على مقعد النقيب الفرعي للمحافظة، فيما يتنافس 25 مرشحا على مقاعد فوق السن وتحت السن، وممثل شمال الصعيد، من أجل الفوز بـ6 مقاعد لعضوية مجلس النقابة بالفيوم.

أجريت الانتخابات تحت إشراف المستشار أسامة عبدالعزيز، المشرف على الانتخابات بالنقابة بالفيوم، وتضم اللجنة كلا من الدكتور طارق أحمد رياض، رئيسا، والدكتور غيث محمد صالح، نائبا، وعضوية كلا من الدكتور نصر مقاوي، والدكتور جمال الزيات، والدكتور هاني عبدالسيد.

وشهدت الانتخابات مفارقة، بدعم قائمتين انتخابيتين للدكتور صابر عطا، المرشح لمقعد النقيب، بينما توحدت قائمة منافسه الدكتور ربيع السوداني، في الدعاية لقائمتهم، وسط منافسة شرسة بين المرشحين، وحضور وصفه البعض بأنه غير مسبوق.

ويخوض الدكتور عمرو عيد، من صيادلة الفيوم غمار المنافسة مع آخر من محافظة المنيا، على مقعد شمال الصعيد، ووقف أنصاره خارج اللجان الانتخابية، لتوزيع أوراق دعائية باسمه، كما وقف المرشحون المتنافسون خارج قاعة التصويت من أجل مقابلة أعضاء الجمعية العمومية قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم، لدعوتهم للتصويت لصالحهم في هذه الانتخابات.

وتجاوز عدد المصوتين في هذه الانتخابات 800 صوت، من بين نحو 1570 من المقيدين بالجمعية العمومية المسددين للاشتراكات، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو أكثر من 3 آلاف عضو على مستوى المحافظة.