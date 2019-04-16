تفتتح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، غدا، ورشة عمل المرأة العربية بعنوان "الماضي والحاضر والمستقبل"، والتي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقي، بالاشتراك مع الأمانة العامة للاتحاد العربي لنقابات الصناعة.

وتهدف الورشة إلى تعظيم المهارات الفكرية والتنموية للمرأة العاملة العربية، على المستوى القومي.

وستجري الوزيرة حوارًا مفتوحًا مع المشاركات من 10 دول عربية في كافة القضايا المحورية، التي تهم الشعوب العربية وتأثيرها على آليات عمل المرأة، وذلك في الساعة الثانية من ظهر الغد، بأحد الفنادق بالقاهرة.