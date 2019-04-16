طالب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشعب المصري بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قائلًا "أرجوكم انزلوا وشاركوا في الاستفتاء"، مضيفًا أن الشعب هو صاحب القرار الأول والأخير في تلك التعديلات.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال حواره مع كاميرا شاشة "النيل للأخبار"، مع الإعلامي عمرو عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، استخدمت كل الأساليب الديمقراطية.

وأضاف "درويش"، أن مناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب تمت بكل حرية وشفافية، مؤكدًا أن النقاشات التي حدثت حول التعديلات نباهي بها أكبر الديمقراطيات في العالم.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن وجود تباين في الآراء داخل مجلس النواب بشأن التعديلات يعنى أن تلك التعديلات لم تكن مجهزة من قبل، وهذا يُعطى صورة حقيقية ومشرفة عن مصر أمام العالم.