ترتكز القدرة العسكرية المصرية على أسس راسخة فى مقدمتها العقيدة العسكرية التى يؤمن بها كل فرد بالقوات المسلحة، إما النصر أو الشهادة، يأتى بعدها امتلاك منظومات تكنولوجية متقدّمة فى مجال التسليح والتدريب، يصاحبها امتلاك قاعدة صناعية وإنتاجية بالغة التطور، وتلبى جزءاً من متطلبات السوق المحلية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة كمّاً ونوعاً.

1600 فدان للنباتات الموسمية، كالقمح والشعير والفول والخضراوات

قرار إنشائها

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى عام 2015 قراراً بإنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية.

379 فداناً حجم الزراعات التى تنبت بالأشجار المثمرة

ميادين التدريب

72 ميداناً متكاملاً شمل مجمعاً لميادين التدريب التخصصى وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمعاً لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية.

3 أحواض لتكديس المياه العكرة بطاقة 70 ألف متر مربع لاستخدامها فى الزراعة

منشآت تابعة لها

قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض تسع 1600 فرد ملحق بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات.

مركز للمباريات الحربية

معامل للغات والحواسب الآلية

متحف للرئيس الراحل محمد نجيب

مسجد يسع لأكثر من 2000 مصلٍّ

إنشاء قرية رياضية تشتمل على صالة رياضية مغطاة وملعب كرة قدم أولمبى وناد للضباط وآخر لضباط الصف مجهزة بحمام سباحة و6 ملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السلة والطائرة واليد.

1155 منشأة ومبنى لجميع الوحدات المتمركزة بداخل القاعدة.

الاستراحات

27 استراحة مخصصة لكبار القادة.

14 عمارة مخصصة للضباط تم تجهيزها بأثاث فندقى.

15 عمارة مماثلة لضباط الصف.

رفع كفاءة وتطوير مبنيين مجهزين لإيواء الجنود بطاقة 1000 فرد.