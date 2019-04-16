افتتح اللواء جمال نورالدين،محافظ أسيوط، اليوم، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، الذي أقيم بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية العسكرية بمدينة أسيوط كنموذج بارز للمدارس الفنية التي تعتبر قاطرة التنمية في المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار، السكرتير العام للمحافظة، وصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد البشير، رئيس حي غرب، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، ومديري مدارس التعليم الفني بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ، عقب الافتتاح، أقسام معرض منتجات مدارس التعليم الفني المتنوعة "زراعية وصناعية وفنية" منها أقسام منتجات الألبان والمنتجات الزراعية وقسم تشكيل المعادن والمصنوعات النحاسية وقسم الملابس والمشغولات اليدوية وقسم تصنيع الأخشاب من غرف نوم وأبواب وشبابيك ومقاعد وترابيزات والتي تم عرضها بأسعار مخفضة وشاهد نماذج أعمال الطلاب والمعلمين والتي تم تصنيعها بورش المدرسة مثمنًا الجهود المبذولة من إدارة التعليم الفني ومعلميها والتي تساهم في تطوير مهارات وقدرات الطلبة لتدريبهم لسوق العمل من خلال إعادة تدوير المخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء في صناعة مقاعد ومظلات وبرجولات وتند خشبية وفوانيس كهرباء وأسوار حديدية ومعدات نظافة وألعاب أطفال، لاستخدامها في أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بشوارع وميادين وحدائق أسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن فكرة الاستفادة من المخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية تعد استثمارا حقيقيا يأتي في إطار سياسية الدولة لاستغلال كل الإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها فضلًا عن المنظور البيئي من خلال التخلص من المخلفات، بالإضافة إلى العائد المادي الذي سيعود على المحافظة عن طريق الاستفادة من التعليم الفني في تحقيق تقدم ملموس بقطاع التجميل والتطوير، الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرا للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وعودة أسيوط كسابق عهدها كعاصمة للعصيد والاستفادة من الإمكانات الفنية والكوادر البشرية في المدارس الثانوية والفنية والصناعية والزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمدن ومراكز المحافظة وإطلاق طاقاتهم الابداعية لخدمة وتنمية المجتمع.

كما وضع محافظ أسيوط ومرافقوه حجر أساس حديقة أسيوط المركزية بمنطقة الوليدية والتي سيتم إنشائها على مساحة 16 فدان على نهر النيل لتكون متنفسا لأهالي محافظة أسيوط، على أن يتم تجهيزها بالألعاب والمقاعد والترابيزات والبرجولات من منتجات طلاب مدارس التعليم الفني وذلك ضمن خطة المحافظة لفتح وإعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات بمدينة أسيوط ومراكزها لتكون متنفساً للمواطنين.