تفقد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، مقر البرنامج التدريبي، بالتعاون مع جامعة القاهرة، والذي يستهدف تدريب موظفي مكاتب التموين المنوط تعاملهم مع المواطنين، بهدف رفع كفاءة الأداء.

وقال "سعدالله" إنه أجرى استطلاع رأي للمتدربين حول جودة التدريب، وناقشهم في محتواه، وجاء المردود إيجابي، مؤكدا تكرار هذ البرنامج، لتدريب جميع موظفي مكاتب التموين.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان له، اليوم، أنه اجتمع مع جابر بسيوني، أمين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، للتنسيق معا لتنفيذ خطة عمل معارض "أهلا رمضان" في أرض المعارض بـ"كوتة".

وشن حملة على مخابز منطقة السيوف، استجابة لشكوى أحد المواطنين، وتفقد حالة المخابز وإنتاج الخبز، وتم تحرير محاضر للمخابز المخالفة، منهيا جولاته بزيارة لمقر مركز خدمة المواطنين المطور بالإسكان الصناعي بمنطقة السيوف، ومتابعة التجهيزات النهائية للمركز، استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة.