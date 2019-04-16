أعلن المستشار محمد سلامة، المشرف علي انتخابات صيادلة جنوب سيناء، النتيجة بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات، بحصد الدكتور عمر حسين، مقعد نقيب صيادلة جنوب سيناء، بإجمالي 75 صوتا.

وقال إنه فازت القائمة بباقي المقاعد وعددهم 6 صيادلة فوق السن فاز الدكتور هاني خلف الله، والدكتور يوسف عبدالكريم، والدكتور فتحي عباس.

كما فاز بمقاعد، تحت السن، الدكتور أيمن عبدالحميد الشناوي، والدكتورة أمل ناجي والدكتور باسم نجيب.

وأكد أنه شارك في الانتخابات 104 صيادلة، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 99 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 5 أصوات.

بدأت عمليات التصويت في الساعة الـ9 صباحا، وانتهت في الـ7 مساء، وأجريت الانتخابات في نادي الرياضيات البحرية بشرم الشيخ.