وصفت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، مناقشة وموافقة البرلمان على التعديلات الدستورية بأنه "يوم تاريخي"، بسبب مشاركة أغلب النواب، حيث حضر 554 عضو من أصل 596.

وأضافت ناشد خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، قام بإدارة الجلسات بكفائه وحرفية وخبره عالية جدا بالرغم من مرور 60 يوم على عمل نواب المجلس بالتعديلات الدستورية، وفيها سمع "عبدالعال" الجميع سواء موافق أو معارض، موضحا أنه ومنذ الصباح سمح للجميع بالتعبير عن رأيه قائلة: "المعارض أداله فرصة أكبر ومساحة أكبر أنه يعبر عن رفضه".