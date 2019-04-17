أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة بالغربية، عن فوز قائمة "نستكمل المشوار" بمقاعد مجلس النقابة.

وأسفرت عملية الفرز عن فوز الدكتور هاني دنيا، بمقعد النقيب للعام الثاني على التوالي، وفوق السن "أحمد بربر وإبراهيم الخولي ونسرين خميس"، وتحت السن فاز "إيهاب رزق، مؤمن رحاب، محمود بنية".

وكانت انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية، أجريت بمقر نقابة الصيادلة بمدينة طنطا، وفتحت لجان التصويت أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية من التاسعة صباحا، حتى السابعة مساء، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية.