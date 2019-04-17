قال النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، إن الحزب أعد أكثر من 300 لقاء ومؤتمر في كل مدن مصر لشرح التعديلات الدستورية وحث الجماهير على التصويت عليها.

وأضاف حسين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصريين في الخارج ثروة قومية، لافتًا إلى أن الدولة لم تعد تنظر لهم على أنهم مجرد رقم في الموازنة، بشأن تحويلاتهم من الخارج.

وأوضح: "الدستور في الخارج ينص على أن المصريين في الخارج ممثلون في مجلس النواب، وقد تم تدشين وزارة الهجرة بناءً على اقتراحات منهم عام 2014".