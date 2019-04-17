سيد معوض: تعرضت للحسد من لاعب بالمنتخب.. "اتصابت 3 شهور"

سرد الكابتن سيد معوض، لاعب منتخب مصر سابقًا، عن تعرضه للحسد من أحد لاعبي منتخب مصر خلال مباريات كأس القارات 2009، حيث قدم معوض أداء أكثر من رائع في المباراة الأولى لمصر أمام البرازيل، فقال له أحد اللاعبين رفض ذكر اسمه قبل مباراة إيطاليا بيومين: "إنت يعني مش بتتصاب خالص، عاوزين نلعب يا عم، إنت ليه مش بتتعور خالص".

وأضاف "معوض" خلال حواره في برنامج "قهوة أشرف"، على قناة "الحياة"، مع الفنان أشرف عبدالباقي: "لعبت في ماتش إيطاليا 55 دقيقة وخرجت متصاب، والإصابة أوقفتني 3 شهور عن اللعب، اللاعب اللي حسدني نزل وكمل باقي مباريات مصر في البطولة دي".