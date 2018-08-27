أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قرارا بانتداب معوض سيد رئيسا لقطاع الشهر العقاري، خلفا لعبدالمنعم زايد، بعد بلوغ الأخير سن التقاعد القانونية.

وكان معوض سيد يشغل منصب الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري، فيما بدأ استلام منصبه الجديد ومباشرة مهام عمله الجديد.

ولم يصدر وزير العدل قرارا حتى الآن بتعيين أمين عام جديد لمصلحة الشهر العقاري خلفا لسيد، الذي عين رئيسا للقطاع.

وسبق لمعوض سيد رئاسة للجنة التي شكلتها وزارة العدل، الخاصة بتلقي مقترحات العاملين بمصلحة الشهر العقاري بشأن حصولهم على يوم عطلة أسبوعية بخلاف الجمعة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1145 لسنة 2018 بشأن تقليص أيام عمل بعض الجهات الحكومية، دون المساس بأجور العاملين فيها، والتي أوصت باعتبار يوم السبت من كل أسبوع إجازة رسمية مدفوعة الأجر كاملا بالأجر الإضافي، وأن تبدأ مواعيد العمل الرسمية في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.