قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من تقليل دعم الوقود والكهرباء وبعض السلع في الموازنة للعام المالي المقبل، إلا أن هناك ارتفاعا في قيمة الدعم بالموازنة، وسيتم توجيه فرق الدعم لخدمات أخرى يلمسها المواطنين.

وأضاف "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن الفرق سيوجه للأجور والمرتبات والمعاشات، بجانب الاستثمارات التي تقوم بها الدولة للسيطرة على فوائد وأقساط الديون.

من ناحية أخرى، ذكر الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية قادرة على سداد أقساط فوائد الدين خلال العام الحالي، والسيطرة على العجز، موضحًا أن المواطن المصري قد يّشعر بجزء كبير من الرقي في الخدمات العام الجاري.