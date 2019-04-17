صيادلة الجيزة ينتخبون كردي نقيبا عاما ونجوى للفرعية

قال الدكتور محمد ألهم، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بفرعية الجيزة، إن نتائج فرز 8 صناديق من أصل 10 أكدت حسم الدكتور كرم كردي منصب النقيب العام على حساب 12 منافسا له، بينما حسمت الدكتورة نجوى هاشم مقعد النقيب الفرعي للجيزة على حساب كل من الدكتور صبحي كردي، والدكتور محمد سيبويه.

وأكد عضو اللجنة في تصريح لـ"الوطن" أن نتائج الفرز بينت أن هناك فارق كبير بين كردي ونجوى وأقرب منافسيهما سواء على مستوى النقابة العامة أو النقابة الفرعية، لا يمكن تعويضه من خلال الصندوقين الباقيين، موضحا أن اللجنة ستعلن النتيجة النهائية رسميا وبأرقام الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين عقب انتهاء فرز الصندوقين وتسلم محضر النتيجة الكاملة للجنة العليا المشرفة بمقر النقابة العامة.

وقال الدكتور شريف والي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، إنه أدلى 1200 عضو باصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة اليوم من أصل 20 ألف عضو.وأوضح والي في تصريح للوطن أن الفرز بدأ في الثامنة مساء لأصوات النقيب العام، وفور الانتهاء منه يتم فرز نقيب النقابة الفرعية للجيزة، ثم يبدأ فرز أصوات 6 أعضاء لمجلس النقابة العامة بواقع 3 فوق السن و3 تحت السن، وبعدها يتم فرز أصوات أعضاء النقابة الفرعية وأخيرا عضو المنطقة.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الصيادلة قد أرسلت خطابا للجان المشرفة على النقابات الفرعية تعطيهم الحق في مد فترة التصويت لمدة ساعة حسب ظروف كل نقابة من حيث الحشد.

وتم فتح باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للصيادلة في التاسعة صباح اليوم، وتنافس 624 مرشحاً فى انتخابات نقابة الصيادلة، بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة وموزعين كالتالى 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر ، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية والتي تم تجهيز 130 لجنة بها على مستوى الجمهورية.

وأجريت الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30قاضياً من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بكافة محافظات الجمهورية.