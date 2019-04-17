ناشد الإعلامي وائل الإبراشي، الشعب المصري مهما كان رأيهم في التعديلات الدستورية سواء بالموافقة أو بالاعتراض على النزول للإدلاء بصوتهم في الاستفتاء الذي يتوقع إجراءه الأسبوع المقبل، موضحًا أن التعديلات تأتي في إطار استكمال المشروع الوطني الذي قامت به الأسرة المصرية في ثورة 30 يونيو.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على فضائية "ON E"، أن اجتياز مصر مرحلة تثبيت أركان الدولة، وبناء مؤسساتها، والتنمية الشاملة والمستدامة لم يكن وليد الصدفة أو الحظ، بل كان بجهد وعرق، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر تعمل على تطوير الدولة.

وشدد على ضرورة التعامل مع التعديلات الدستورية بجدية شديدة جدًا، لافتَا إلى أن من يريد استكمال ثورة 30 يونيو سينحاز للتعديلات الدستورية.