تقارب الأصوات بين "زكي" و"الهواري" يعيد فرز لجنة 17 بانتخابات الصيادلة

قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة صيادلة القاهرة، إعادة فرز الصناديق في اللجنة رقم 17 خاصة بعد تقارب الأصوات وانحصارها بفارق قليل بين الدكتور يحيي زكي والدكتور البدري الهواري المرشحين على منصب نقيب القاهرة.

وشهدت ساحة حديقة النقابة انتظار المرشحين المنافسين لحسم مقعد النقيب، حتى اللحظة.

فيما حدثت مشادات كلامية بين الدكتور محمد اليماني وأحد المستشارين المشرفين على الانتخابات، بعدما طلب اليماني إعادة فرز أحد الصناديق، ورفض المستشار طلبه، وهو ما أثار غضبه.

وكانت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة فتحت أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

وتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.