التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفدا يضم ممثلي الشركات السياحية ومسؤولي بيع الرحلات السياحية بجورجيا، وفريق عمل تصوير مسلسل جورجي سيتم تصويرعدة حلقات منه داخل أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ تنشيطا للسياحة.

وأثنى المحافظ، خلال مؤتمر صحفي، على الشعب الجورجي وشركات السياحة الجورجية لعدم استجابتهم للدعاية السلبية للمنتجعات السياحية وحرصهم على زيارة شرم الشيخ دون انقطاع.

وأعلن المحافظ أنه سيتوجه إلى مدينة باتومي الجورجية، خلال شهر أبريل الجاري، بدعوة من محافظها، في إطار بروتوكول التعاون بين شرم الشيخ وباتومي.

وأشار إلى أنه جرى استقبال وفدا برئاسة محافظ باتومي بشرم الشيخ العام الماضي لمدة 5 أيام، تم خلالها زيارة المناطق السياحية بشرم الشيخ.

وكشف عن إقامة عملا فنيا يعبر عن مدينة شرم الشيخ بأحد الميادين الكبرى بباتومي بجورجيا ترويجا لشرم، وإقامة رمزا أو عملا فنيا لجورجيا بشرم الشيخ.

ووجه المحافظ الدعوة للوفد الجورجي، بزيارة مدينة سانت كاترين، وحضور فريق كرة قدم جورجيا وإقامة مباراة كرة قدم مع فريق شرم الشيخ على ملعب مدينة الشباب والرياضة بالإضافة لتبادل القوافل الثقافية، في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين.

من جانبها، أشادت رئيسة الوفد الجورجي بشرم الشيخ، قائلة "إن شرم الشيخ هي الجنة" وتعد من أكثر المدن السياحية أمنا على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر تستقبل 25 ألف سائح جورجي كل عام.