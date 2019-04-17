يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة في مصر:

القاهرة 23 13

الإسكندرية 23 11

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 26 14

الزقازيق 22 12

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 29 20

العريش 20 11

قنا 28 15

الأقصر 30 16

أسوان 31 18

حلايب 28 24

شلاتين 30 26

درجات الحرارة في عواصم عربية وعالمية:

مكة المكرمة 38 25

المدينة المنورة 36 21

القدس 15 08

أبوظبي 34 24

الكويت 37 22

واشنطن 20 12

باريس 19 10

موسكو 09 00