برعاية السيسي.. مؤتمر العمل العربي يختتم أعمال دورته الـ46 اليوم

تختتم، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي،، الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، و17 وزير عمل عربي ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت هذه الدورة انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري لولاية ثانية تستمر حتى عام 2023، إلى جانب تكريم الكوكبة السادسة من رواد العمل العرب المؤلفة من 24 رمزاً من 15 دولة عربية، في تقليد للمنظمة كل 3 سنوات لتكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، منذ أن أقره مؤتمر العمل العربي في دورته الـ30 عام 2003.

كما اعتمدت الدورة، اختيار المستشار إيهاب عبدالعاطي عليان "مصري" عضوًا في لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية، فضلا عن حمادة أبونجمة "أردني"، والدكتور علي فيصل الصديقي "بحريني"، ومحمد كشو "تونسي"، والدكتورة إيمان خزعل "لبنانية"، لفترة ولاية عمل ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتمتع أعضائها بالحصانات اللازمة لقيامهم بعملهم والمنصوص عليها في اتفاق مزايا وحصانات المنظمة.

و"لجنة الخبراء القانونيين" هي لجنة خماسية مكونة من كفاءات قانونية في مجال قانون العمل يتم اختيارها بشكل دوري من دول عربية متعددة، بحيث يكون من مهامهم وصلاحياتهم دراسة التقارير التي تعدها الدول العربية في مجال تطبيق الاتفاقيات العربية المتعلقة بقطاع العمل والعمال، وإجراء الدراسات القانونية للتشريعات ذات العلاقة بحقوق العمال.

وعقدت علي هامش الدورة جلسة خاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، وحضرها نبيل شعث ممثلا عن للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكميل شاكر أبوسليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر، ووزير العمل بدولة لبنان، ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

كما حضر الدورة بتروس بترو، مسئول الاتصال باتحاد النقابات العالمي الذي أدان باسم الاتحاد العالمي، إعلان دونالد ترامب أن مرتفعات الجولان هي أرض إسرائيلية، مؤكدًا أن الجولان تنتمي إلى سوريا، والقدس ملك فلسطين، مجددًا استنكاره لما أعلنه ترامب.

ومثلت منظمة العمل الدولية في المؤتمر الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في المنظمة التي كشفت أن سكان العالم في سن العمل بلغ 5.7 مليار نسمة منهم 3.3 مليار شخص أو 58.4 % يعملون، و172 مليون عاطل عن العمل في عام 2018.

ونوهت إلي أن معدل البطالة في المنطقة العربية هو الأعلى في العالم، إذ يبلغ 7.3% في الشرق الأوسط و11.8% في شمال أفريقيا مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 5%.

وقد شهدت الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتى على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه: "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة في تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال.

كما استعرضت الدورة بندين فنيين، الأول تحت مسمى "تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل"، والثاني تحت عنوان "دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل" .

واستعرض المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وبهدف توحيد المواقف والرؤى العربية كما يناقش مذكرة المدير العام للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي 2019.