سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم في بعض البنوك أمام الجنيه المصري، واستقر في بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، وتقدم "الوطن" لقرائها سعر صرف اليورو في البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 19.45 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.45 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 19.50جنيه للشراء و19.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم نحو 19.47 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 19.50 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم نحو 19.48 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع.