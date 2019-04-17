أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس لطيف على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أنّه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 13 23

الإسكندرية 11 23

بورسعيد 12 20

الإسماعيلية 14 26

الزقازيق 12 22

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 20 29

العريش 11 20

قنا 15 28

الأقصر 16 30

أسوان 18 31

حلايب 24 28

شلاتين 26 30

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 25 38

المدينة المنورة 21 36

القدس 08 15

أبوظبي 24 34

الكويت 22 37