أسعار الخضروات اليوم في مصر

شهدت أسعار الخضروات استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصري، وتقدم "الوطن" لقرائها خدمة الأسعار يوميًا ومن بينها أسعار بيع أنواع الخضروات المختلفة.

الفاصوليا

وصل سعر الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.

البسلة

وصل سعر كيلو البسلة إلى 21 جنيهًا.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الثوم

تراوح سعر الثوم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو.

ورق العنب

بلغ سعر ورق العنب 30 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان إلى 8 جنيهات للكيلو.

الكوسة

بلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.

الجزر

استمر سعر الجزر 4 جنيهات للكيلو.

الفلفل

بلغ سعر كيلو الفلفل 13 جنيهًا.

البطاطس

استقر سعر كيلو البطاطس عند 7.5 جنيه.