ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية في 28 أبريل الحالي، الدورة الأولى من المسابقة العربية للموسيقى والغناء، التي تقام في تونس من 28 أبريل حتى 1 مايو.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد إذاعات الدول العربية، يشترط في موضوع الأغنية المقترحة للمشاركة في المسابقة، أنّ يقترن بمحور السلام، وألا تتجاوز مدتها 7 دقائق كحد أقصى، أما المقطوعة الموسيقية فيتعين أنّ تكون مؤلفة من المقامات والقوالب العربية بتوزيع أوركسترالي، ولا تتجاوز مدتها 5 دقائق.

وسيتم الإعلان عن الفائزين وتقديم الأغنية والقطعة الموسيقية الفائزتين بالمركز الأول، في إطار فعاليات الدورة العشرين من "المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون"، وتقام من 26 حتى 30 يونيو الحالي.

ورصد الاتحاد للمسابقتين، جوائز مالية تبلغ 9 آلاف دولار للجائزة الأولى، و6 آلاف دولار للجائزة الثانية في مسابقة الأغنية، في حين تبلغ جوائز المقطوعة الموسيقية 6 آلاف و3 آلاف دولار على التوالي.