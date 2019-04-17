أسعار السمك اليوم الأربعاء 17-4-2019 في مصر

أسعار السمك اليوم في مصر

واصلت أسعار السمك استقرارها اليوم في الأسواق المصرية، وتقدم "الوطن" لقرائها يوميًا أسعار أنواع الأسماك المختلفة.

سمك بوري

تراوح سعر سمك البوري من 40 إلى 46 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

تراوح سعر سمك الثعابين من 40 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 38 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 90 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلو.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان من 39 إلى 43 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا من 30 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

سمك القرموط

وصل سعر أسماك القراميط إلى 23 جنيهًا للكيلو.