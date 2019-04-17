يلتقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، شباب الإسكندرية في الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة، وذلك بحضور الأنبا بافلي أسقف عام شباب وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، إن اللقاء يعد الأول من نوعه للبابا تواضروس فى الإسكندرية، حيث أن البابا ينظم فى الوقت الراهن اجتماعات لكل فئة عمرية على حدى للتواصل معهم بيسر، للوقوف على المشاكل التي تواجههم وتقديم كلمات روحية تناسب أفكارهم.

وأضاف "إميل" لـ"الوطن"، أن اللقاء لن يكون مجرد لقاء عابر بل سيكون بداية لعملية تطوير كبيرة ستشهدها خدمة الشباب بمختلف كنائس المحافظة، حيث أن الأمانة العام لخدمة الشباب بالإسكندرية أطلقت استبيان عبر الإنترنت للتواصل بشكل أفضل مع تلك الفئة وأخذ الأسئلة التى تجول بخاطرهم، ومعرفة بعض المعوقات التي تواجههم حتى يتم حلها، لافتاً أن البابا يهتم بفئة الشباب ويحرص على تعليمها التعليم الكنسي الصحيح لكونهم جيل المستقبل والأعمدة التي ستستند عليها الكنيسة فى سنواتها المقبلة.