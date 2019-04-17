أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، أن ما وصفته بطائرات الجماعات المسلحة بمصراتة قامت بقصف مواقع مدنية بمدينة غريان نتيجة لموقفها المساند للجيش.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن أهالي المدينة يدينون بشدة القصف الذي خلف أضرارا مادية بالممتلكات العامة والخاصة، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري الليبي.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، قال في مؤتمر صحفي من بنغازي، إن طائرات تابع لحكومة الوفاق شنت 6 غارات 5 منها على مواقع مدنية.

وأوضح أن طائرات من مصراتة استهدفت الجفرة بغارتين واحدة على منتزه عائلي والثانية على جهاز مكافحة الهجرة اللذين كانا خاليين من المواطنين، كما جرى شن غارة على غريان استهدفت حي سكني.

ورجح أنها كانت تستهدف عميد بلدية غريان الذي أعلن وقوفه بجانب القوات المسلحة بالإضافة إلى غارة أخرى على الأصابعة وثانية على جندوبة بغريان وأخرى على الوطية.

وبدأ الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في 4 أبريل الجاري عملية عسكرية ضد الميليشيات في العاصمة الليبية "طرابلس".