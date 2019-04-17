أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" اليوم.

وقالت لجنة الدفاع بمجلس النواب، في بيان لها، إن قطر وتركيا دعمتا "الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار وآخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب وتطهير العاصمة من مليشيات المال والإرهاب".

وأدانت لجنة الدفاع ما قالت إنه "انتهاك للبوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة بائسة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمصراتة وطرابلس وزوارة".

وطالبت لجنة الدفاع "مجلس الأمن والمجتمع الدولي، من خلال منظماته الدولية بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والعمل على دعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.