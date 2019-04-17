أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم، أن حكومة بلاده تعمل ليلا ونهارا مع الحلفاء الغربيين وآخرين، لم يسمهم، من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا.

ونقلت وكالة "آكي" عن سالفيني قوله، في تصريحات إذاعية: "نحن نعمل من أجل السلام والحوار ووقف إطلاق النار وتجنب إطلاق الصواريخ وغيرها من أسلحة الحرب التي لا تحل المشكلات نحن نعمل على ذلك ليلا ونهارا ليس مع جميع الحلفاء الغربيين فقط بل مع غيرهم".

وأضاف: "أريد أن أكون واثقا من أنه سيسود الحس السليم وأن مبادرات الجنرال خليفة حفتر العسكرية، الذي حاول شن هجوم خاطف (على طرابلس)، في طريقها إلى النهاية".

وتابع: "بعيدا عن مشكلات الهجرة، ومخاطر تسلل الإرهابيين، فعندما تكون هناك حرب فإنها ستحصد قتلى وجرحى.. جرحى نحن على استعداد للترحيب بهم في المستشفيات الإيطالية ووصل البعض منهم بالفعل بناء على طلب من السلطات الليبية الحرب ليست هي الحل، إضافة إلى مشكلة قوارب الهجرة والتي نحن على استعداد لإدارتها في أي وقت".

وبدأ الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية في العاصمة "طرابلس"؛ لاستهداف الميليشيات المسلحة والإرهابية.