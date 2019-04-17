أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الأطباء البشريين دفعتي يونيو، وديسمبر 2017، لمن لم يتقدموا للتكليف مع دفعتهم، بالإضافة إلى جميع الأطباء البشريين الذين لم يمضٍِ على انتهاء سنة الامتياز لهم أكثر من عام "الدفعات الأقدم".

وأوضحت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام التكليف، أنه سيفتح باب التقدم بالإدارة العامة للتكليف اعتباراً من 18 أبريل 2019 وحتى 28 أبريل 2019.

يذكر أن وزيرة الصحة، كانت اعتمدت حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017، تكليف عام 2019، إذ جرى تكليف 8040 طبيباً وطبيبة، موزعين على مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات.

وأكدت وزارة الصحة مؤخراً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تكليف الأطباء، منوهة إلى حرصها على زيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.