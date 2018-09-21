طالبت نقابة الأطباء البيطريين فى مذكرة تقدمت بها إلى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للشئون البيطرية والثروة الحيوانية، بعودة تكليف الأطباء البيطريين.

وقال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: «إن الوحدات البيطرية مغلقة لعدم تعيين أطباء بيطريين منذ عام 1995، كما أن حملات التحصين الدورية تتم بأعداد هزيلة من البيطريين، ولا تكفى فى ظل انتشار الأمراض، ما أدى إلى زيادة حالات النفوق فى الحيوانات لانشغال أطباء الوحدات بالتحصين، فى الوقت الذى لا يوجد فيه بيطريون بالعدد الكافى بالوحدات لتقديم خدمة الكشف والعلاج»، موضحاً أنه لا توجد أيضاً أعداد كافية من الأطباء للتفتيش على اللحوم ومحلات بيع وتداول اللحوم.

وتابع «سعد» لـ«الوطن»: «من حق البيطريين التعيين لسد النقص العددى، والنقابة تحركت وتطالب بحق البيطريين فى التعيين، والكرة الآن فى ملعب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، وهى أدرى الناس بمشاكل الطب البيطرى، وأحق الناس بالمطالبة بتعيين الأطباء البيطريين لسد النقص الشديد فى كل مجالات الطب البيطرى».

وقال الدكتور محمد أشرف، مقرر لجنة الشباب بالنقابة إنه التقى برفقة الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمحاولة إيجاد فرص عمل للأطباء البيطريين فى الأندية الرياضية الحكومية والخاصة ليعملوا فى مجال الرقابة على الأغذية لدعم منظومة الرياضة والصحة.