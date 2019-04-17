اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء المالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة محافظ بورسعيد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة ومراجعة الإجراءات والخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظة بورسعيد.

وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الدولة على بدء مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، مع ضمان استدامة تلك الخدمات سواء من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيدة وزير الصحة والسكان استعرضت خلال الاجتماع الموقف بشأن المحاور المختلفة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بدءاً بمحافظة بورسعيد، بما في ذلك تهيئة البنية الأساسية اللازمة للمشروع، والتي تتضمن وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تم تطويرها أو إنشاؤها لتقديم الخدمات الصحية في إطار المنظومة ومطابقتها للمعايير، وكذلك محور التنمية البشرية لتوفير وإعداد القوى اللازمة للتشغيل سواء من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين، حيث يجري التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمستشفيات الخاصة لتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة للمشروع ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات التي ستدخل ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي.

وفى ذات سياق تدريب الكوادر البشرية، أوضحت السيدة وزير الصحة أن هناك منظومة متكاملة جاري تنفيذها بشأن تدريب الأطباء المتقدمين للعمل بالمرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم إبرام بروتوكول للتعاون مع الجانب البريطاني لتدريب 100 طبيب، وجاري التحضير لسفر الدفعة الأولى منهم وعددهم 35 طبيب إلى العاصمة لندن خلال شهر إبريل الجاري لتلقى التدريب على أعلى مستوي.

وفيما يخص شق الميكنة، عرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي الخاص بمحور الميكنة والتحول الرقمي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان تشغيل المنظومة وفق أحدث الوسائل التكنولوجية وربط قواعد بيانات المواطنين بالخدمات التي تقدم لهم، وضمان جودة تلك الخدمات، مشيراً إلى أنه جاري العمل على توفير خطوط الربط بين مراكز المعلومات والمستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير أماكن لتسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد، فضلاً عن توفير التدريب اللازم للمسئولين عن تشغيل المنظومة بمحافظة بورسعيد، وفى ذات السياق أوضح السيد محافظ بورسعيد مدي جاهزية الآليات الحالية بالمحافظة والخاصة بمنظومة التأمين الصحي من منشآت ووحدات ومستشفيات، كما عرض سيادته ملخص لجولاته الميدانية في هذا الشأن.

كما استعرض السيد وزير المالية الملامح الرئيسية لنتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد واستدامته مالياً، والتي جاءت بهدف تحديد الأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وضمان استدامة التمويل والتدفقات المالية الخاصة بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.