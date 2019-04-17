اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ووجه الرئيس السيسي، بتنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات "البلازما"، وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يسهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض موقف المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، كما جرى عرض ما تم القيام به من خطوات في هذا الإطار.

وتضمنت خطوات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما، تنظيم زيارات ميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما في عدد من الدول ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في المجال، للاطلاع على التجهيزات المطلوبة لمراكز التجميع والتصنيع والوقوف على المعايير الدولية المطبقة ونظم المعلومات المخصصة لإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بتتبع البلازما، بدءا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، كما جرى استقدام عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في المجال للاستفادة من خبراتهم في وضع الخطوط العريضة للمشروع على أرض الواقع.

وأشارت هالة زايد وزيرة الصحة، إلى أنه يجرى الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة للتعاون في مجال تجميع البلازما ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، مع إعداد دراسة شاملة لطرق التجميع والتخزين والتجميد والجودة والاعتماد، تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع.