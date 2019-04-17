"الهجرة": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتشكيل غرفة عمليات مكونة من فريق عمل الوزارة وبحضور اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات؛ وذلك لتلقي استفسارات المصريين بالخارج ورصد المعوقات التي قد تواجههم أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة لهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأن غرفة العمليات ستتلقى كافة استفسارات المصريين بالخارج حول عملية الاستفتاء للرد عليها، بالإضافة إلى رصد كل ما يعوق عملية التصويت بالنسبة لهم للتعامل معها والتدخل لحلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية، كما ستكون الغرفة على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر، فضلاً عن أنه سيتم تجهيزها بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظةً بلحظة، وكذلك سيتم نشر خريطة بأماكن ومواعيد الاستفتاء حول العالم. وأكدت وزيرة الهجرة حرص الحكومة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجهم، بما يضمن خروج هذا الاستفتاء في صورة مشرفة تليق بمصر الجديدة وشعبها العظيم.

وأكدت الوزيرة أن المشاركة من المصريين بالخارج بهذا الاستفتاء هو دليل قاطع على أنهم جزء من هذه الدولة، وطبقا للدستور المصري، فهناك مادة بكاملها تتحدث عن دور المصريين بالخارج وضرورة مشاركتهم بكل الاستفتاءات وكل الانتخابات التي تحدث على أرض مصر، فلابد من ممارسة حقهم الدستوري، مشيرة إلى أن هذه المشاركة ستظهر الصورة الإيجابية لمصر والمصريين بالخارج، فهم خير سفراء لمصر في العالم.