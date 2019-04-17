يرتبط شم النسيم وأعياد الربيع مع المصريين خاصة بتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، والتي تعد خصيصًا وتنتشر بكثرة في المحلات لتناولها في هذا اليوم بجانب الليمون والبصل الأخضر، ما يؤدي إلى ارتفاع حالات التسمم بين المواطنين في شم النسيم، نتيجة لطريقة التحضير الخاطئ.

وتستعرض "الوطن" نصائح يجب أخذها في الاعتبار قبل تناول الفسيخ والرنجة تزامنًا مع اقتراب أعياد الربيع.

وكشف الدكتور مجدي نزيه؛ رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، في حديثه لـ"الوطن"، أنه ينصح بتناول الرنجة والفسيخ المُعدة منزليًا فقط، حيث أكد أن الأسماك المملحة التي تصنع عن طريق وضعها داخل صفائح، ويتم تركها لمدة 24 ساعة، تؤدي إلى تكون السموم الميكروبية التي تؤدي إلى التسمم في أغلب الحالات.

وأضاف "نزيه" أنه لا ضرر من شرب الشاي أو كميات المياه عقب وجبة الفسيخ أو الرنجة، لكنها لا تقلل من وجود السموم بالجسم، حيث قال: "أنتِ لو كلتي سم وشربتي بعده عصير فراولة هيحوش السم عن الجسم؟".

كما نصح بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية عقب تناول هذه الأسماك المملحة، وأكد في حديثه أن تناول البصل الأخضر والليمون والمأكولات التي يشاع عنها أنها مطهرة للأمعاء لا فائدة منها حيث يقول: " دي سموم في الجسم مش هتروح بالليمون والخس والكلام ده".